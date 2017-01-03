Новогодние дни в Чувашии: хроника событий и ЧП

Чебоксары, , 18:41 — REGNUM В Чувашии подводят предварительные итоги новогодних событий и ЧП — аварийное отключение электричества в Цивильске, рождение в первые часы нового года четырех малышей, гибель трех человек при столкновении трех автомобилей в Порецком районе.

Накануне Нового года жители Цивильска остались без электричества: 31 декабря 2016 года в 08:58 произошло аварийное отключение электрической энергии, вследствие чего половина города осталась без электричества. Причиной отключения стала неисправность высоковольтной линии, питающей 11 трансформаторных подстанций. В 14:14 последствия аварии полностью устранены, сообщила администрация муниципалитета. Во все дома подано электричество.

Четыре малыша (три девочки и мальчик) появились на свет в первые часы нового года в Чувашии. Глава региона Михаил Игнатьев направил в адрес родителей поздравительные телеграммы, пожелав здоровья и счастья малышам, а также любви, мира и согласия их семьям.

2017 год в Чувашии пройдет под знаком Года Матери и Отца, в рамках которого ожидается множество мероприятий. Все они будут направлены на сохранение традиционных семейных ценностей, повышение престижа материнства и отцовства, формирование у молодых граждан ответственного отношения к созданию семьи.

2 января около 15:20 в Порецком районе на автодороге «Чебоксары-Сурское» возле села Напольное произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительным данным, водитель «Лады Калина» во время движения в сторону города Алатырь при совершении обгона впереди идущего «Форд Фокус» потерял управление, и машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с «Ладой Гранта». От полученных травм погибли пассажирка «Калины», водитель «Гранты» и сидевшая на переднем сиденье девушка. Личность и возраст погибших устанавливается.

С начала нового года в Чувашии инспекторы ДПС остановили более 20 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом состоянии, а также автолюбителей с явными признаками алкогольного опьянения, отказавшихся пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы.