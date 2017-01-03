Снежный затор: в Перми количество выпавшего снега превысило норму в 7 раз

Пермь, , 18:00 — REGNUM В Перми обильные снегопады вызвали транспортную проблему. в период с 31 декабря по 2 января ежесуточновыпадало 7−8 мм осадков (обычно, в среднем в этот период выпадает 1,1 — 1,2 мм). За три дня выпало в 6−7 раз больше среднестатистической нормы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Снегоуборочной техники, по данным районных администраций, днем работает 220 — 230 единиц, в ночное время 290−300 единиц. Общественный транспорт ходит в штатном режиме, сообщили в городском департаменте дорог и транспорта.

Как отметили в мэрии, основная проблема с уборкой снега — во дворах. По словам заместителя главы администрации Перми Николая Уханова,районные администрации проводят рейды, фиксируют нарушения, затем нанерадивые управляющие организации будут наложены штрафы, однако в связи сбольшим количеством осадков, ситуация меняется к лучшему медленно.

Жителей просят настойчивее требовать со своих управляющих компаний обеспечить нормативную расчистку дворов. Ответственные специалисты МКУ"Благоустройство» районных администраций и подрядные организации, по данным мэрии, работают в круглосуточном режиме.

Вместе с тем пользователь интернета отметил, что на сайте Гортранса Перми есть сервис по отслеживанию местонахождения коммунальной техники: «В Кировском районе показывает 16 транспортных средств, из которых 10 второй день подряд просто стоят на стоянке подрядчика и не двигаются. фактически на весь район работает только 6 машин. Я вообще удивляюсь, за что такие подрядчики получают деньги, если у нас в Налимихе в последний раз чистили улицы 2 недели назад, после чего снегоуборочная техника начисто забыла осуществовании людей в нашем поселке. Тут не то что Газели, Камазы скоро застревать начнут» (орфография и пунктуация сохранены — ИА REGNUM).

Как сообщает телекомпания «РифейПермь», жители Перми массово жалуются на нечищеные дороги, в том числе на придомовых территориях. По снежной каше не могут проехать даже машины экстренных служб.

«У нас врач толкал скорую на Моторостротелей», «Вызывала скорую ребенку, машина осталась на дороге (Куйбышева, 54), во двор заехать не смогли, с больным ребенком топали по сугробам до машины», «Неотложка для ребенка не смогла проехать во двор, врач пришла пешком. Карбышева 76/3.Дороги просто не стало — все замело», «Самолётная, 32. Около двух ночи. Скорая самостоятельно не смогла уехать с вызова», — заявляют в соцсетях очевидцы.