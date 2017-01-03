Трамвай столкнулся с автомобилем в Москве Происшествия Инцидент произошел во вторник, 3 января, на Симферопольском бульваре в районе дома 26/11

Москва, , 17:33 — REGNUM В Москве произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая. Об этом сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУП «Мосгортранс». Инцидент произошел во вторник, 3 января, на Симферопольском бульваре в районе дома 26/11. «Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу рельсовому транспорту и совершил столкновение, — отмечает источник. — Трамвайный вагон получил незначительные механические повреждения». По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

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