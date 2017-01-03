Трамвай столкнулся с автомобилем в Москве
Инцидент произошел во вторник, 3 января, на Симферопольском бульваре в районе дома 26/11
Москва, 3 Января 2017, 17:33 — REGNUM В Москве произошло ДТП с участием легкового автомобиля и трамвая. Об этом сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУП «Мосгортранс».
Инцидент произошел во вторник, 3 января, на Симферопольском бульваре в районе дома 26/11.
«Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу рельсовому транспорту и совершил столкновение, — отмечает источник. — Трамвайный вагон получил незначительные механические повреждения».
По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
03.01.17
Спецназ НАТО пополнят 400 литовских солдат
NB!
03.01.17
Метели и морозы в России: данные Росгидрометцентра
NB!
03.01.17
Украина ждет, что администрация Трампа начнет поставки летального оружия
NB!
03.01.17
Путин поручил провести анализ практики изъятия детей из семей
NB!
03.01.17
Мировая геополитика. Итоги 2016: год перелома
NB!
03.01.17
Тулеев попросил Медведева остановить необоснованный рост цен на бензин
NB!
03.01.17
Не то дали: Маккейн остался недоволен Порошенко
NB!
03.01.17
«Новый год нефть открыла ростом»
NB!
03.01.17
Кого назначат в Польше виновными – мигрантов или украинцев?
NB!
03.01.17
The Times: «Ради дружбы с Путиным Трамп готов терпеть многое»
NB!
03.01.17
Топ-10 событий 2016 года для Украины: конец «украинской оккупации»?
NB!
03.01.17
Турция может обрубить концы с американским «сатаной»
NB!
03.01.17
Папа Римский о священниках-педофилах: Это грех, позорящий всех нас
NB!
03.01.17
Ко дню рождения Бандеры во Львовской области сожгли музей УПА
NB!
03.01.17
Жертвами бойни в бразильской тюрьме стали около 60 человек
NB!
03.01.17
«Реклама в соцсетях оказывает скрытое влияние на поведение миллионов людей»
NB!
02.01.17
«Ливерпуль» упустил победу в матче с «Сандерлендом»
NB!
02.01.17
«Китай не заменит прибалтам Россию»
NB!
02.01.17
Корреа обвинил США во лжи и вмешательстве в выборы президента Эквадора
NB!
02.01.17
Эрдогана загоняют в угол из-за альянса с Путиным
NB!
02.01.17
Куба отмечает 60 лет высадки революционеров с яхты «Гранма»
NB!
02.01.17
США: переквалифицируется ли Бастинда в Шапокляк?