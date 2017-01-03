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Из-за ненастья в Оренбуржье закрыта орская трасса

Происшествия
С начала года ограничение вводится второй раз
Николай Сверчков. В метель. 1857 Николай Сверчков. В метель. 1857

Оренбург, 3 Января 2017, 17:29 — REGNUM  На территории Оренбургской области в связи с ухудшением погодно-климатических условий с 19:00 местного времени (17:00 мск) 3 января на участке автомобильной дороги регионального значения «Оренбург — Орск — Шильда — гр. Челябинской области» со 170-го по 260-й километр введено ограничение движения транспортных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Автоинспекторы рекомендуют в ближайшее время воздержаться от поездок в данном направлении и на дальние расстояния.

По данным синоптиков, в ночь на 4 января в большинстве районов региона ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега; метель; налипание мокрого снега; гололед; туман; ветер с порывами до 19 м/с. Температура воздуха ожидается в пределах 3−8 градусов ниже ноля.

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Стоит отметить, что с начала года в Оренбуржье уже второй раз вводится ограничение движения транспорта по трассам из-за неблагоприятных погодных условий. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новогоднюю ночь был закрыт ряд дорог, движение по ним возобновилось только 2 января. На сложных участках работали мобильные и стационарные пункты обогрева. Силы МЧС функционировали в режиме повышенной боевой готовности.

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