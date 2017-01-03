С начала года в Пензенской области произошло 6 пожаров, есть погибший

Пенза, , 16:55 — REGNUM В Пензенской области с начала 2017 года произошло 6 пожаров, погиб 1 человек, спасены 4 человека, травмированных нет. Происшествий на водных объектах не зафиксировано. Такие данные озвучены 3 января на совещании под руководством заместителя председателя правительства Пензенской области — председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности области Дмитрия Семенова, сообщается на сайте областного правительства.

«Сегодня только третий день новогодних каникул. Необходимо продолжать активную профилактическую работу, чтобы не допустить гибели жителей нашего региона» — отметил в ходе заседания Семенов.

Режим повышенной готовности на территории Пензенской области введен распоряжением губернатора с 25 декабря 2016 года по 15 января 2017 года. Во всех районах Пензы и области созданы межведомственные рабочие группы. Ежедневно они проводят профилактические рейды по местам проживания социально неадаптированных граждан, посещают одиноко проживающих пенсионеров и многодетные семьи. Проводят инструктажи по пожарной безопасности, безопасности на водных объектах в зимний период, напоминают телефоны экстренных служб.

Сотрудники отдела безопасности людей на водных объектах и государственной инспекции по маломерным судам ежедневно патрулируют водоемы, проводят беседы с рыбаками. Ледовых переправ на территории Пензенской области нет.