Четыре человека погибли в результате пожара в Ульяновской области

ЧП произошло во вторник, 3 января, в селе Поповка

Ульяновск, , 16:05 — REGNUM В Чердаклинском районе Ульяновской области в результате пожара в частном жилом доме погибли четыре человека. Об этом сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по региону Александр Сорокин.

ЧП произошло во вторник, 3 января, в селе Поповка.

«Тела 4-х человек было обнаружены после тушения пожара в частном доме в селе Поповка Чердаклинского района», — сказал источник.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.