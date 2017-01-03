Четыре человека погибли в результате пожара в Ульяновской области
ЧП произошло во вторник, 3 января, в селе Поповка
Ульяновск, 3 Января 2017, 16:05 — REGNUM В Чердаклинском районе Ульяновской области в результате пожара в частном жилом доме погибли четыре человека. Об этом сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по региону Александр Сорокин.
ЧП произошло во вторник, 3 января, в селе Поповка.
«Тела 4-х человек было обнаружены после тушения пожара в частном доме в селе Поповка Чердаклинского района», — сказал источник.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.
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