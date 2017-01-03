В Нижегородской области изымают из продажи лосьоны и тоники

По данным на 2 января, арестовано 164 единицы непищевой спиртосодержащей продукции

Нижний Новгород, , 15:34 — REGNUM В Нижегородской области Роспотребнадзор изъял 164 единицы запрещенной к продаже непищевой спиртосодержащей продукции. Такие данные опубликованы на сайте ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM. Всего на 2 января 2017 года специалисты Управления провели 178 проверок на объектах розничной торговли — магазинах, аптеках, торговых павильонах.

Как сообщает ведомство, проверки проходили в рамках реализации постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 декабря, согласно которому на месяц приостанавливается продажа розничной торговли спиртсодержащей непищевой продукции.

В ходе проверок проведен арест 164 единиц спиртосодержащей непищевой продукции (лосьоны и тоники), реализация которой запрещена (в том числе 14 флаконов медового лосьона обнаружено в продаже в р.п. Бутурлино ИП Урусова).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце минувшего года в Иркутске произошел случай массового отравления косметическим средством «Боярышник», содержащим метиловый спирт. В результате скончались 76 человек. Возбуждено и расследуется уголовное дело.