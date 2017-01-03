В Екатеринбурге совершил посадку самолет с отказавшим двигателем

Екатеринбург, , 15:28 — REGNUM Самолет, летевший из Москвы в Екатеринбург, ранним утром 3 января совершил аварийную посадку. После того как воздушное судно приземлилось, обнаружилась неполадка в двигателе. Об этом сообщает ряд СМИ.

При этом отмечено, что посадка прошла благополучно. Никто из пассажиров не пострадал. Более того, самолет после устранения неполадки вылетел обратно в столицу.

Вместе с тем СМИ говорят о противоречивости информации. Так, отдельные интернет-порталы сообщают о заявлении представителя аэропорта, согласно которому нештатных ситуаций не было.