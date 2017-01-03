Спецслужбы Киргизии проверят причастность Машрапова к теракту в Стамбуле

Ранее было названо имя предполагаемого террориста, расстрелявшего посетителей ночного клуба в Стамбуле

Бишкек, , 15:02 — REGNUM В Киргизии спецслужбы проверяют информацию о возможной причастности 28-летнего гражданина этой страны Лакхе Машрапова к террористическому акту в ночном клубе «Рейна» в Стамбуле, совершенном в новогоднюю ночь. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

В сообщении ГКНБ сказано, что киргизские спецслужбы проверяют информацию о возможной причастности гражданина республики к теракту в Стамбуле. Направлен соответствующий запрос властям Турции.

Напомним, ранее турецкие СМИ со ссылкой на силовиков сообщили, что посетителей ночного клуба «Рейна» в Стамбуле расстрелял 28-летний уроженец Киргизии Лакхе Машрапов.

Турецкие эксперты по безопасности указывают, что действия террористы был очень продуманными и четкими. Скорее всего он проходил спецподготовку и участвовал в военных конфликтах.

Жертвами теракта стали 39 человек из 13 стран. В клубе погибли гражданка Российской Федерации и миллиардер из Иордании.