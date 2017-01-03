СМИ: Нападение на клуб в Стамбуле совершил 28-летний уроженец Киргизии

Анкара, , 14:51 — REGNUM Террористический акт в Стамбуле совершил 28-летний уроженец Киргизии. Об этом сегодня, 3 января, сообщает турецкое телевидение со ссылкой на турецких силовиков.

Сообщается, что речь идет о 28-летнем Лакхе Машрапове, который является выходцем из Киргизии. По предварительным данным, он мог проходить спецподготовку.

Турецкие эксперты по безопасности указывают, что действия террориста была точными, практичным и решительными. По всей видимости он хладнокровный киллер с большим опытом. Возможно он участвовал в вооруженных конфликтах.

Напомним, безжалостный террористический акт был совершен в ночном клубе «Рейна» в Стамбуле прямо в новогоднюю ночь. Террорист ворвался в клуб, где в этот момент находились до 700 посетителей и открыл стрельбу по ним из автоматического оружия. Погибли 39 человек, в том числе, гражданка Российской Федерации и миллиардер из Иордании. Несколько десятков получили ранения.

Террористу удалось скрыться с места преступления. Его до сих пор не нашли. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт.