Смертельный лосьон «Боярышник» незаконно продавался в магазине Ставрополья

В городе Ипатово нелегальная продукция снята с продажи

Ставрополь, , 14:03 — REGNUM



В Ставропольском крае в одном из магазинов незаконно продавался лосьон «Боярышник», ставший причиной отравления со смертельным исходом.

Факт продажи выявлен сотрудниками Роспотребнадзора во время внеплановой проверки, сообщили ИА REGNUM в ведомстве. Выяснилось, что в магазине «Мотор» города Ипатово запрещенная к продаже продукция стояла на прилавках.

Речь идет о косметическом лосьоне «Боярышник» с содержанием этилового спирта 70%, продажа которого в России приостановлена с 23 декабря постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

Выявленная в Ипатово продукция снята с продажи. Провенрки Роспотребнадзора продолжаются.

Ранее в региональном управлении Роспоребнадзора сообщили ИА REGNUM, что на территории Ставропольского края случаев отравления «Боярышником» не зарегистрировано.

Роспотребнадзор проводит внеплановые проверки предприятий, реализующих и вырабатывающих спиртсодержащую продукцию. Главным санитарным врачом России принято решение о приостановлении продажи на 30 суток розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25%.

В конце декабря ИА REGNUM сообщало о том, что в одном из торговых комплексов Ставрополя было обнаружено более 1 тыс. бутылок лосьона «Боярышник» с явными следами контрафактности. Эксперты установили, что продукция содержит кротоновый альдегид, который усиливает токсическое действие спиртосодержащих жидкостей.

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По этому факту возбуждено два уголовных дела. С сентября по декабрь 2016 года в крае выявлено более 140 фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, изъято около 32 тысяч бутылок алкоголя объемом более 22 тысяч литров.

Напомним, в конце минувшего года Иркутске произошел случай массового отравления косметическим средством «Боярышник», содержащим метиловый спирт. Более 70 человек умерли.