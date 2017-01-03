ДТП в Севастополе: два человека погибли, двое ранены

Водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу

Севастополь, , 13:39 — REGNUM Два человека погибли, еще двое получили серьезные травмы в результате автоаварии в Севастополе 2 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Севастополя.

Как сообщается, 50-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21 093, по автодороге со стороны Бахчисарая в направлении Севастополя. По предварительным данным, в районе поворота к населенному пункту ВИР он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, врезался в Mitsubishi Pajero.

В результате аварии водитель ВАЗа и его 21-летняя пассажирка погибли на месте. Еще одна пассажирка ВАЗа, а также пассажирка иномарки госпитализированы с травмами.

Это вторая крупная авария на территории полуострова с начала 2017 года. Накануне, 2 января, в ДТП, произошедшем в Сакском районе, погибли три человека.

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