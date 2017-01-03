Под Тверью сгорел дом: один человек погиб, 25 – остались без жилья

Тверь, , 13:20 — REGNUM Один человек погиб, еще около 25 остались без жилья в результате пожара в двухэтажном жилом доме в городе Конаково Тверской области рано утром 3 января. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило в 04:48. Локализовать возгорание удалось к 07:00, в 07:40 было объявлено о ликвидации возгорания.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР Тверской области, в ходе тушения пожара было обнаружено тело человека. Личность погибшего выясняется.

«На месте происшествия работают следователь и криминалисты Следственного комитета, сотрудники УМВД и МЧС. По данному факту следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в СКР.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначены пожаро-техническая экспертиза для установления точной причины пожара, а также судебно-медицинская экспертиза тела.

Как сообщила «Комсомольская правда», в сгоревшем доме проживали 25 человек, все они были эвакуированы.