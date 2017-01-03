В России в первые новогодние дни сократилось число погибших на пожарах

Москва, , 12:58 — REGNUM



Число пожаров в первые дни нового года в России и погибших в них значительно сократилось. Об этом сегодня, 3 января, заявил заместитель директора департамента надзорной деятельности МЧС России Ринат Еникеев на селекторном совещании, сообщили в МЧС.

«По сравнению с аналогичными периодом прошло года общее количество пожаров сократилось более чем на 36%, количество погибших — на 48,1%», — сказал он.

Еникеев подчеркнул, что пожаров во время массовых новогодних мероприятий не допущено. Он напомнил, что ещё в преддверии новогодних праздников инспекторы пожарного надзора провели профилактические рейды, в том числе по местам продажи пиротехники.