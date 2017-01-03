На Эльбрусе спасли альпиниста, провалившегося в ледовую трещину

Нальчик, , 12:36 — REGNUM Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали с вершины альпиниста, который сорвался в ледяную расщелину. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Альпинист восходил на Эльбрус в одиночку по южной стороне восточного склона горы. Сегодня утром он перестал выходить на связь. Очевидцы сообщили спасателям, что он провалился в глубокую ледовую расщелину.

Поисковая группа спасателей в составе пяти человек при двух единицах техники поднялась на высоту 5,1 тысячи метров над уровнем моря и вытащила из ледовой трещины неудачливого альпиниста.

Ему очень повезло — он не получил серьёзных травм и отделался лишь легкими ушибами.

Несмотря на сравнительную простоту восхождения на вершины Эльбруса, на нём ежегодно, по разным оценкам, гибнет от пятнадцати до двадцати человек, что составляет порядка 80% всех несчастных случаев в Приэльбрусье.