Три сотрудника полиции Ирака убиты в результате нападения боевиков ИГ

Самарра, Ирак, , 12:36 — REGNUM



Трое сотрудников правоохранительных органов Ирака были убиты вечером 2 января на севере страны исламистами из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили 3 января источники в органах безопасности страны. Об этом сообщает Figaro.

Четверо радикалов в поясах смертника попытались взять штурмом отдел полиции в городе Самарра, в районе Мутавикил, в результате чего началась перестрелка с силами правопорядка страны.

«Перестрелка началась около 21 часов по местному времени и продолжалась почти до полуночи», — заявил один из сотрудников правоохранительных органов, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, четверо нападавших были окружены и ликвидированы.

«Трое сотрудников полиции, в том числе лейтенант-полковник, были убиты, еще четверо получили ранения», — добавил он.

Власти города ввели комендантский час, который был отменен утром 3 января.