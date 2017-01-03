Опасные горы Кабардино-Балкарии: на Эльбрусе турист упал в расщелину

Нальчик, , 12:15 — REGNUM В Кабардино-Балкарии пропал очередной турист. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о том, что альпинист, совершавший восхождение на Эльбрус, перестал выходить на связь поступило сегодня, 3 января, около 10 часов утра.

Также по теме: Отряд МЧС спас заблудившуюся группу туристов на горе Эльбрус

ЧП в Кабардино-Балкарии: Группа туристов из Москвы пропала на Эльбрусе

Инцидент произошел в Эльбрусском районе на высоте 5,1 тыс. метров с южной стороны восточного склона. По данным ведомства, турист упал в расщелину.

На его поиски отправились пять спасателей и две единицы спецтехники. В настоящее время спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС эвакуируют альпиниста с высокогорья, пишет «Российская газета». Он чудом остался жив, отделавшись легкими ушибами.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря прошлого года на южном склоне Эльбруса на высоте 4100 метров над уровнем моря сбилась с пути группа альпинистов из Москвы. А в начале декабря на самой высокой горе Европы заблудились четыре лыжника. Они сбились с трассы, спускаясь с горы, из-за плохой видимости и снегопада.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кабардино-Балкарии сорвалась с Эльбруса альпинистка из Уфы