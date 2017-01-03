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Более 30 литров незаконной спиртосодержащей продукции изъяли в Волгограде

Происшествия
Внеплановые проверки Роспотребнадзора продолжатся

Волгоград, 3 Января 2017, 12:05 — REGNUM  В Волгограде в первые дни нового года в торговых точках города было изъято более 30 литров спиртосодержащей непищевой продукции, продажа которой велась незаконно. Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении Роспотребнадзора 3 января, накануне проверки сотрудники ведомства провели в Тракторозаводском районе областного центра.

Факт незаконной реализации косметических лосьонов с содержанием этилового спирта не более 75% был выявлен у индивидуального предпринимателя Хомутиковой. Всего было изъято и снято с реализации 114 единиц объёмом 11,4 литра.

Еще 93 единицы косметических лосьонов с содержанием этилового спирта от 75%-95% убрали с полок магазина по улице Тракторостроителей. В отношении обоих нарушителей — ИП Хомутиковой и ООО «Нега» составлены протоколы об административных правонарушениях.

Также по теме: Роспотребнадзор арестовал 4200 литров опасной спиртосодержащей продукцииДобавим, что до нового года под административную ответственность попал еще один индивидуальный предприниматель Иванов В.И. В его торговой точке в продаже имелось 128,2 тыс. единиц косметических лосьонов с содержанием этилового спирта от 75%-95%. За незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, бизнесмену теперь придется ответить по ст. 14.2. КоАП РФ.

Всего за последние десять дней управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области было проведено 44 внеплановых мероприятий по выявлению фактов незаконной продажи спиртсодержащей непищевой продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, после трагедии в Иркутске, где спиртосодержащим концентратом «Боярышник» отравились более 120 человек, а 76 скончались, розничная продажа спиртосодержащей непищевой продукции на территории России была приостановлена на 30 суток. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Временное ограничение с 23 декабря было введено на реализацию непищевой продукции, содержание этилового спирта в которой превышает 25% от объема, исключение составляет парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ на месяц запретили торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией

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