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За первые дни нового года в Москве задержаны около 200 пьяных водителей

Происшествия
На протяжении всех праздничных дней ГИБДД будет уделять особое внимание поиску нетрезвых автолюбителей
Юрий Яковлев в роли Ипполита
Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром». реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР
Юрий Яковлев в роли Ипполита

Москва, 3 Января 2017, 11:26 — REGNUM  1 и 2 января сотрудники дорожно-постовой службы задержали в Москве 188 пьяных водителей, сообщили в пресс-службе московского управления ГИБДД.

«117 водителей управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, 71 из них отказался от прохождения медицинского освидетельствования», — уточняется в материале.

В ГИБДД напомнили, что административным наказанием за вождение в нетрезвом виде является лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет одновременно со штрафом в размере 30 тысяч рублей. В случае ДТП с пострадавшими, совершенного в состоянии алкогольного опьянения, возбуждается уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на протяжении всех праздничных дней Госавтоинспекция будет уделять особое внимание поиску нетрезвых автолюбителей. Улицы патрулируют дополнительные наряды ДПС.

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