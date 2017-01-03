За первые дни нового года в Москве задержаны около 200 пьяных водителей
Москва, 3 Января 2017, 11:26 — REGNUM 1 и 2 января сотрудники дорожно-постовой службы задержали в Москве 188 пьяных водителей, сообщили в пресс-службе московского управления ГИБДД.
«117 водителей управляли автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, 71 из них отказался от прохождения медицинского освидетельствования», — уточняется в материале.
В ГИБДД напомнили, что административным наказанием за вождение в нетрезвом виде является лишение права управления транспортным средством на срок до двух лет одновременно со штрафом в размере 30 тысяч рублей. В случае ДТП с пострадавшими, совершенного в состоянии алкогольного опьянения, возбуждается уголовное дело.
Ранее сообщалось, что на протяжении всех праздничных дней Госавтоинспекция будет уделять особое внимание поиску нетрезвых автолюбителей. Улицы патрулируют дополнительные наряды ДПС.