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На орской трассе Оренбуржья 4 человек ночью эвакуировали в пункт обогрева

Происшествия
Внедорожник съехал в кювет и вернуть его на расу не представлялось возможным

Оренбург, 3 Января 2017, 10:57 — REGNUM  На территории Кувандыкского городского округа Оренбургской областив ночь со 2 на 3 января на 180 км трассы Оренбург-Орск в кювет съехал легковой автомобиль KIA RIO, в котором находилось четыре человека. На место выехал пожарный расчёт. Однако эвакуировать в тёмное время суток из-за сложности рельефа транспортное средство непредставилось возможным. Водителя и трёх пассажиров, у которых не оказалось ссобой дополнительных тёплых вещей, доставили в мобильный пункт обогрева (на 170-м км орской трассы). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве подчеркнули, что на трассе Оренбург-Орск продолжают работать два мобильных пункта обогрева: на 170 трассы Р-336 Оренбург-Орск (поворот наКраснощёково); а также на 260 км трассы Р-336 автодороги Оренбург-Орск (поворотна Гай).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 31 декабря на 1 января на территории Оренбуржья ряд дорог был закрыт из-за неблагоприятных погодных условий. На трассах работали мобильные и стационарные пункты обогрева. По данным областного МЧС, вечером 1 января в пункте временного размещения в Медногорске находилось 15 человек, пятеро из них — дети.

Трассы былиоткрыты с 09:00 местного времени (07:00 мск) 2 января. Однако мобильные пункты обогрева продолжают функционировать.

Добавим, 3 января в Оренбургской области прогнозируют снегопад, гололед, слабый туман, порывистый ветер. Температура воздуха ожидается от 2 до 11 градусов ниже ноля.

ГУ МЧС России по Оренбургской области обращает внимание граждан, собирающихся вдорогу, на необходимость уточнения погоды в том районе, куда планируетсяпоездка, уточнения информации о перекрытых трассах. В багажнике любогоавтомобиля в зимний период обязательно должны быть тёплые вещи, дополнительныйзапас ГСМ, трос, лопата и заряженный сотовый телефон.

Читайте ранее в этом сюжете: Оренбуржье заметает — трассы закрыты, развёрнуты пункты обогрева

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