В штате Алабама четверо погибли из-за торнадо
Также в Алабаме зафиксированы наводнения
Вашингтон, 3 Января 2017, 10:55 — REGNUM Жертвами торнадо в американском штате Алабама стали четыре человека. Об этом сегодня, 3 января, сообщает телеканал АВС.
Сообщается, что торнадо прошел через город Рехобет, расположенный неподалеку от границы с Флоридой. Тела четырех погибших были обнаружены при разборе завалов одного из частных домов.
Люди погибли, когда на дом упало дерево и опора линии электропередач (ЛЭП).
Многие другие дома в этом районе были разрушены в результате прохождения торнадо. Также были зафиксированы наводнения, вызванные мощными ливнями.
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