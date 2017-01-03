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В штате Алабама четверо погибли из-за торнадо

Происшествия
Также в Алабаме зафиксированы наводнения

Вашингтон, 3 Января 2017, 10:55 — REGNUM  Жертвами торнадо в американском штате Алабама стали четыре человека. Об этом сегодня, 3 января, сообщает телеканал АВС.

Сообщается, что торнадо прошел через город Рехобет, расположенный неподалеку от границы с Флоридой. Тела четырех погибших были обнаружены при разборе завалов одного из частных домов.

Люди погибли, когда на дом упало дерево и опора линии электропередач (ЛЭП).

Многие другие дома в этом районе были разрушены в результате прохождения торнадо. Также были зафиксированы наводнения, вызванные мощными ливнями.

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