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Массовая драка в Югре: госпитализировано двое полицейских

Происшествия
Из-за группового сопротивления сотрудникам полиции возбуждены уголовные дела. В больнице — один дебошир с огнестрельным ранением и двое полицейских

Ханты-Мансийск, 3 Января 2017, 10:04 — REGNUM  В поселке Междуреченский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа новогодняя ночь завершилась массовой дракой, в ходе ее пресечения пострадали три человека: двое полицейских и один дебошир. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Юре, из-за случая применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в настоящее время возбуждены уголовные дела.

В ходе следствия установлено, что утром 1 января 2017 года сотрудники ДПС, находясь на маршруте патрулирования в поселке Междуреченский Кондинского района, заметили потасовку между двумя компаниями молодых людей возле одного из домов по улице Сибирской. С целью пресечения конфликта госавтоинспекторы вызвали на место происшествия наряд патрульно-постовой службы полиции. Прибывшим полицейским было оказано групповое сопротивление. На законные требования представителей власти о прекращении противоправных действий молодежь не реагировала, вела себя агрессивно.

С целью пресечения противоправных действий граждан полицейские произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух и один выстрел в сторону ног молодого человека, который оказывал наиболее активное сопротивление. В настоящее время двое сотрудников полиции находятся в больнице, также госпитализирован один из нападавших, получивший огнестрельное ранение ноги.

Следствием задержаны четверо подозреваемых в возрасте от 18 до 22 лет. Все они являются жителями Кондинского района, не имеющими постоянного источника дохода. В суд направлены ходатайства об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

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