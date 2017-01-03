СМИ: в результате теракта в Стамбуле погиб миллиардер из Иордании

Стамбул, Турция, , 09:37 — REGNUM Одной из жертв террористического акта в стамбульском клубе «Рейна», совершенным в новогоднюю ночь, стал иорданский бизнесмен-миллиардер иракского происхождения Мохаммад аль-Сарраф. Об этом сегодня, 3 января, сообщают турецкие СМИ.

Про Мохаммада аль-Саррафа известно, что он является основателем группы компаний Mahdi. В клубе Рейна он оказался вместе со своим другом Наврасом Аффасом, который также погиб. Друзья приехали в Стамбул, чтобы отметить Новый год.

Напомним, неизвестный вооруженный мужчина ворвался в клуб «Рейна» в стамбульском районе Зейтинбурну и расстрелял его посетителей. Нападавший скрылся и до сих пор не найден.

Власти квалифицировали произошедшее, как террористический акт. Отвественность за этот теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Всего жертвами теракта стали 39 человек. Несколько десятков получили ранения. В клубе также погибли одна гражданка Российской Федерации.