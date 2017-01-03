В США миллионы людей застряли в аэропортах из-за компьютерного сбоя
Наверное, виноваты «русские хакеры»
Вашингтон, 3 Января 2017, 09:21 — REGNUM Сбой в работе компьютерных систем Таможенно-пограничной службы США стал причиной коллапса во всех воздушных гаванях в США. Об этом сегодня, 3 января, сообщает Associated Press.
Практически во всех американских аэропортах наблюдались гигантские очереди. Причиной стали неполадки в работе компьютерной системы Таможенно-пограничной службы США.
Ситуация осложнялась тем, что множество американцев возвращались домой после рождественских каникул и аэропорты испытывали повышенную нагрузку.
Компьютерный сбой продолжался несколько часов. На данный момент причины ЧП устранены и все американские аэропорты работают в штатном режиме.
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