В США миллионы людей застряли в аэропортах из-за компьютерного сбоя

Вашингтон, , 09:21 — REGNUM Сбой в работе компьютерных систем Таможенно-пограничной службы США стал причиной коллапса во всех воздушных гаванях в США. Об этом сегодня, 3 января, сообщает Associated Press.

Практически во всех американских аэропортах наблюдались гигантские очереди. Причиной стали неполадки в работе компьютерной системы Таможенно-пограничной службы США.

Ситуация осложнялась тем, что множество американцев возвращались домой после рождественских каникул и аэропорты испытывали повышенную нагрузку.

Компьютерный сбой продолжался несколько часов. На данный момент причины ЧП устранены и все американские аэропорты работают в штатном режиме.