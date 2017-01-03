Эпидпорог по гриппу превышен в 35 регионах России

Москва, , 09:06 — REGNUM Превышение недельных эпидпорогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечено в 35 регионах России. Уровень заболеваемости остается высоким. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщили в ведомстве.

Среди детей до двух лет превышение эпидпорога зарегистрировано в 14 субъектах, среди детей дошкольного возраста — в 29, школьного возраста — в 25 субъектах. В 39 регионах с превышением недельных порогов болеют граждане старше 15 лет.

Самые высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Ямало-Ненецком автономном округе, Чувашской республике, республике Северная Осетия и Алания, Тюменской области.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России впервые с начала массовой иммунизации против гриппа (с 1995 года) достигнут охват 40% населения России. В прошлый эпидемический сезон (2015−2016 гг.) против гриппа были привиты 31,3% населения страны.