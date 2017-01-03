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Неосторожное обращение с оружием лишило жизни двух силовиков Украины

Происшествия
Еще два военнослужащих получили ранения

Марьинка, ДНР, 3 Января 2017, 07:00 — REGNUM  Трагический случай произошел в Донбассе в одном из подразделений вооруженных сил Украины: двое военнослужащих погибли из-за неосторожного обращения с оружием. Опубликованную в социальной сети Facebook информацию пресс-центра штаба военной операции, развернутой Киевом против жителей Донецкой и Луганской областей, в понедельник, 2 января, распространили СМИ Украины.

По данным источника, несчастный случай произошел в районе населенного пункта Марьинка. В результате инцидента двое человек погибли на месте, еще два человек с ранениями были доставлены в местную больницу.

Между тем заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что украинские силовики за сутки, 2 января, более 500 раз обстреляли территорию ДНР. Таким образом, Украина демонстрирует приверженность агрессивной политике в Донбассе, считает представитель оборонного ведомства республики.

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