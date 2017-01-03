Причиной смерти четырех детей в Техасе мог стать фтористый водород

Еще шесть человек находятся в больнице штата

Амарилло, США, , 05:41 — REGNUM Четверо детей в американском городке Амарилло, штат Техас, погибли от отравления неизвестным газом, предположительно фосфином. Еще шестеро пострадавших госпитализированы, сообщает во вторник, 3 января, Associated Press со ссылкой на заявления местных чиновников.

Официальная информация о том, какой именно газ мог стать причиной отравления десятерых человек, обнародовано не была. Сообщается, что прибывшие по вызову «911» службы первоначально решили, что имело место отравление угарным газом. Один ребенок скончался на месте трагедии, еще девять пострадавших были доставлены в местную больницу, где вскоре скончались еще трое несовершеннолетних.

По данным СМИ, причиной отравления мог стать газ фосфин, или фтористый водород. Ядовитый газ мог образоваться при попытке смыть водой удобрение на основе пестицидов. Фосфин выделяется в результате химической реакции при взаимодействии воды с фосфидами металлов (действующие вещества многочисленных пестицидов, инсектицидов и фумигаторов).

Не известно, как долго пострадавшие подвергались воздействию отравляющего вещества. Известно, что вдыхание фосфина может привести к дыхательной недостаточности и, в тяжелом случае, к отеку легких.