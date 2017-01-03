Вторник, 03 Января 2017 года
06:39:03 МСК

В результате пожара в чилийском Вальпараисо сгорело 100 домов

Происшествия
19 человек получили ранения и более 400 эвакуированы

Вальпараисо, Чили, 3 Января 2017, 05:13 — REGNUM  Лесной пожар, вспыхнувший в расположенном на берегу Тихого океана чилийском городе Вальпараисо, набирает силу. По последним данным, в огне сгорели не менее сотни жилых домов, сообщает во вторник, 3 января, агентство Reuters со ссылкой на заявление главы МВД Чили Махмуда Алеуя.

В телевизионном выступлении министр внутренних дел заявил о том, что при пожаре пострадали не менее 19 человек, в том числе 16 — в результате поражения респираторной системы.

На борьбу с возгоранием, которому уже присвоен высший «красный» уровень опасности, направлены десятки пожарных бригад. К тушению огня привлечены сотрудники пожарной охраны из ближайших муниципальных образований. Тем не менее, по последним данным, в огне уже сгорели не менее стал жилых домов города.

Высокая температура и порывистый ветер создают дополнительные условия к распространению огня. Из зоны повышенного риска к настоящему времени уже эвакуировано более 400 жителей Вальпараисо. Особо уязвимыми являются бедные кварталы города, расположенные выше по склонам гор, с преимущественно деревянными домами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Лесные пожары — 2017
  •  
  •  
  •  
  •  
Главное сегодня
NB!
03.01.17
«Реклама в соцсетях оказывает скрытое влияние на поведение миллионов людей»
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
02.01.17
«Ливерпуль» упустил победу в матче с «Сандерлендом»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
02.01.17
Алёна Зеленина «Китай не заменит прибалтам Россию»
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
02.01.17
Юрий БаранчикКак в Беларуси идет ползучая националистическая белорусизация
МинскБелоруссия Русский язык в ближнем зарубежье и национальных субъектах РФ Политика
NB!
02.01.17
Корреа обвинил США во лжи и вмешательстве в выборы президента Эквадора
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
02.01.17
Станислав ТарасовЭрдогана загоняют в угол из-за альянса с Путиным
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
02.01.17
Александр БродскийСША: переквалифицируется ли Бастинда в Шапокляк?
ВашингтонСША Россия и США Политика
NB!
02.01.17
Игорь БекшаевАндрей Платонов и Михаил Булгаков как певцы Русской революции
МоскваРоссия Литература Общество
NB!
02.01.17
Кому надо бояться распада БРЭЛЛ
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
02.01.17
Украина рассчитывает захватить Донбасс в середине 2018 года
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.01.17
Илья КозыревСкандальное обращение президента Латвии к какому-то народу
РигаЛатвия Фашистские настроения в Латвии, Эстонии и Литве Политика
NB!
02.01.17
Аксенов: празднование дня рождения Бандеры разрушает Украину
СимферопольРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.01.17
«Предел нагрузки на население и предел терпения практически исчерпан»
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
02.01.17
Олег АйрапетовКрымская война на окраинах России. Мобилизация
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
02.01.17
В новогоднюю ночь в США вандалы изменили надпись Hollywood на Hollyweed
Лос-АнджелесСША Вандализм Происшествия
NB!
01.01.17
Леонид НерсисянРоссийский истребитель 5-го поколения Т-50 ПАК ФА: проблемы и перспективы
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
01.01.17
Порошенко рассказал об «украинской оккупации»
МариупольУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
01.01.17
Восточная редакция ИА REGNUMТурция вновь подверглась террористической атаке
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
01.01.17
Станислав СтремидловскийБитва прогнозов в Польше: экстрасенсы против политологов
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
01.01.17
Станислав ТарасовКонстантинопольские следы белой русской разведки. Очерк IХ
МоскваРоссия Исторические расследования Политика
NB!
01.01.17
Число жертв нападения на ночной клуб в Стамбуле достигло 39 человек
СтамбулТурция Стрельба в Турции Происшествия
NB!
01.01.17
Лариса Шилова, Юрий БаранчикКак была создана Беларусь и как она стала Советской
МинскБелоруссия REGNUM: ничто не забыто Политика
ещё главное