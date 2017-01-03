В результате пожара в чилийском Вальпараисо сгорело 100 домов

Вальпараисо, Чили, , 05:13 — REGNUM Лесной пожар, вспыхнувший в расположенном на берегу Тихого океана чилийском городе Вальпараисо, набирает силу. По последним данным, в огне сгорели не менее сотни жилых домов, сообщает во вторник, 3 января, агентство Reuters со ссылкой на заявление главы МВД Чили Махмуда Алеуя.

В телевизионном выступлении министр внутренних дел заявил о том, что при пожаре пострадали не менее 19 человек, в том числе 16 — в результате поражения респираторной системы.

На борьбу с возгоранием, которому уже присвоен высший «красный» уровень опасности, направлены десятки пожарных бригад. К тушению огня привлечены сотрудники пожарной охраны из ближайших муниципальных образований. Тем не менее, по последним данным, в огне уже сгорели не менее стал жилых домов города.

Высокая температура и порывистый ветер создают дополнительные условия к распространению огня. Из зоны повышенного риска к настоящему времени уже эвакуировано более 400 жителей Вальпараисо. Особо уязвимыми являются бедные кварталы города, расположенные выше по склонам гор, с преимущественно деревянными домами.