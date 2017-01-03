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Ко дню рождения Бандеры во Львовской области сожгли музей УПА

Происшествия
Музей сожжен дотла

Львов, Украина, 3 Января 2017, 04:25 — REGNUM  В украинском селе Басивка Пустомытовского района Львовской области неизвестные сожгли музей «Тайник подпольной типографии УПА» (Украинская повстанческая армия — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об инциденте 2 января сообщил украинский новостной портал Zaxid.net.

По данным источника, поджог произошел в ночь с 1 января, дня в который националисты Украины отмечают день рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН) «героя Украины» Степана Бандеры.

Как сообщил директор бывшего музея-тайника Иван Попович, вероятно, поджигатели залили горючую жидкость в отдушины землянок (музей-тайник был оборудован под землей) и подожгли ее.

Напомним, боевики ОУН-УПА (запрещена в РФ) совершали карательные операции на западных территориях Украины, вырезая не только польское, еврейское, но и украинское население. Только во время «Волынской резни» в 1943 году от рук украинских националистов погибли более сотни тысяч человек. Между тем на Украине продолжается героизация лидеров карателей: именем Бандеры называются площади, улицы, учреждения. Ежегодно 1 января, в день его рождения, проводятся в различных городах Украины проходят факельные шествия в его честь.

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