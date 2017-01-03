Жертвами бойни в бразильской тюрьме стали около 60 человек

Бразилиа, , 03:30 — REGNUM Властям Бразилии удалось подавить тюремный бунт в исправительном учреждении города Манаус. Обезглавленные тела жертв заключенные выбрасывали через стены тюрьмы, сообщает во вторник, 3 января, Reuters со ссылкой на заявления бразильских чиновников.

Причиной резни стало столкновение между заключенными двух конкурирующих наркобанд. Погибшие, их число составило около 60 человек, принадлежали большей частью к одной из преступных группировок. По данным источника, данный случай является самым кровавым инцидентом из произошедший в переполненных бразильских тюрьмах за последние двадцать лет.

По словам главы службы безопасности штата Амазонас Серхио Фонтеса, масштабы восстания заключенных, вспыхнувшего в воскресенье, 1 января, пока окончательно неясны, и поэтому количество жертв бойни может возрасти. Подавить бунт властям удалось только спустя сутки. По предварительным оценкам, около 300 заключенных сбежали.

Чрезвычайно высокая плотность содержания заключенных в Бразилии создает высокие риски насилия и неоднократно вызывала критику правозащитников. Тюремный комплекс Anisio Jobim, на территории которого произошла вспышка насилия, содержит 2230 заключенных, несмотря на то, что по документам способен вместить лишь 590 человек.