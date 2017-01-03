В Крыму в ДТП погибли 3 человека

Авария произошла в понедельник, 2 января, в населенном пункте Водопойное

Симферополь, , 23:35 — REGNUM В Сакском районе Крыма произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как передают Вести.Ru, в результате инцидента погибли 3 человека, еще 6 получили различные травмы.

Авария произошла в понедельник, 2 января, в населенном пункте Водопойное.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.