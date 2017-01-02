Несколько свердловчан травмировались на ледяной горке

Серов, Свердловская область, , 22:53 — REGNUM В городе Серове Свердловской области несколько граждан получили травмы, катаясь на ледяной горке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Информацию озвучило одно из СМИ. Сейчас следователи проводят по факту публикации доследственную проверку.

Предварительно известно, что одна из ледяных горок оказалась залита с нарушением правил безопасности. В результате не менее пяти человек получили ушибы, переломы и сотрясение головного мозга.

Как сообщает Life.ru, горка находится возле местного дворца культуры. Пострадавшими оказались дети. Сейчас опасная горка закрыта.