В Венесуэле упал военный вертолет Ми-17

Власти Венесуэлы пока не подтверждают информацию о крушении вертолета

Каракас, , 22:26 — REGNUM В Венесуэле потерпел крушение военный вертолет Ми-17. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По некоторым данным, в результате происшествия погибли 16 человек — 11 военнослужащих и 5 гражданских лиц.

Отмечается, что военный вертолет исчез с радаров 30 декабря 2016 г, а уже 2 января 2017 г. были найдены обломки и тела погибших.

Власти Венесуэлы пока не подтверждают информацию о крушении вертолета.