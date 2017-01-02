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СКР проводит проверку по факту травмирования мужчины и ребенка на МЖД

Происшествия
Инцидент произошел сегодня, 2 января, в районе станции 47 км Рязанского направления МЖД

Раменское, Московская область, 2 Января 2017, 16:32 — REGNUM  По факту травмирования мужчины и его ребенка на железной дороге в Подмосковье проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

Инцидент произошел сегодня, 2 января, в районе станции 47 км Рязанского направления МЖД.

«Семья из 3-х человек перебегала железнодорожные пути перед близко идущим электропоездом по пешеходному деревянному настилу, в результате чего мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, малолетний ребенок с телесными повреждениями госпитализирован, его мать не пострадала», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 января в подмосковном Раменском электропоезд сбил семью из трех человек. Отца семейства электропоезд сбил насмерть, ребенок получил ранения и был госпитализирован. Мать практически не пострадала.

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