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В Багдаде в результате взрыва погибли 35 человек

Происшествия
В настоящее время на месте взрыва, осуществленного террористом смертником, работают специальные службы города

Багдад, 2 Января 2017, 16:05 — REGNUM  Число жертв взрыва заминированного автомобиля на площади в столице Ирака увеличилось до 35 человек, также есть информация о 60 пострадавших. Об этом, как передает ВВС, сообщили представители местной полиции.

«Взрыв произошел на оживленной площади в населенном преимущественно мусульманами-шиитами районе Садр-Сити», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте взрыва, осуществленного террористом смертником, работают специальные службы города.

Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже взяла ответственность за данную кровавую акцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 января в Багдаде произошел теракт — заминированный автомобиль был подорван на многолюдной площади. Взрыв произошел на фоне визита в страну главы Франции Франсуа Олланда, прибывшего ранним утром в Багдад.

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