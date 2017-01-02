В подмосковном Раменской электропоезд сбил семью из трех человек

Нельзя перебегать пути перед приближающимся электропоездом

Раменское, Московская область, , 15:11 — REGNUM В подмосковном Раменском электропоезд сбил семью из трех человек. Об этом сегодня, 2 января, сообщает Life.

Инцидент произошел на станции «47-й» километр рязанского направления Московской железной дороги. Семья из трех человек, в том числе ребенок, перебегала железнодорожные пути перед приближающимся электропоездом по деревянному настилу.

Отца семейства электропоезд сбил насмерть. Ребенок получил ранения и был госпитализирован. Мать практически не пострадала.

Начата доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.