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В подмосковном Раменской электропоезд сбил семью из трех человек

Происшествия
Нельзя перебегать пути перед приближающимся электропоездом

Раменское, Московская область, 2 Января 2017, 15:11 — REGNUM  В подмосковном Раменском электропоезд сбил семью из трех человек. Об этом сегодня, 2 января, сообщает Life.

Инцидент произошел на станции «47-й» километр рязанского направления Московской железной дороги. Семья из трех человек, в том числе ребенок, перебегала железнодорожные пути перед приближающимся электропоездом по деревянному настилу.

Отца семейства электропоезд сбил насмерть. Ребенок получил ранения и был госпитализирован. Мать практически не пострадала.

Начата доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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