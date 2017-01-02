Заявивший о бомбе человек без документов задержан в «Шереметьево»

На место происшествия были вызваны саперы, сотрудники полиции и экстренных служб

Москва, , 14:48 — REGNUM В столичном аэропорту «Шереметьево» полицейские задержали мужчину без документов, который представился Эдуардом и заявил о бомбе. Об этом сегодня, 2 января, сообщает Life.

Инцидент имел место 1 января. Мужчина прибыл в «Шереметьево» на аэроэкспрессе. Входя в здание аэровокзала и проходя рамки досмотр, он заявил сотрудникам аэропорта, что у него бомба.

На место происшествия сразу же были вызваны полицейские, сапёры и экстренные службы. Подозрительного мужчину скрутили, а затем обыскали.

Взрывчатки или самодельной бомбы у него не нашли. Оружия при нем также не оказалось.

Также и подозрительного мужчины не оказалось документов. Каких-либо разъяснений своего поступка он не дал. Правоохранительные органы задержали его до выяснения всех причин произошедшего.