Заявивший о бомбе человек без документов задержан в «Шереметьево»
Москва, 2 Января 2017, 14:48 — REGNUM В столичном аэропорту «Шереметьево» полицейские задержали мужчину без документов, который представился Эдуардом и заявил о бомбе. Об этом сегодня, 2 января, сообщает Life.
Инцидент имел место 1 января. Мужчина прибыл в «Шереметьево» на аэроэкспрессе. Входя в здание аэровокзала и проходя рамки досмотр, он заявил сотрудникам аэропорта, что у него бомба.
На место происшествия сразу же были вызваны полицейские, сапёры и экстренные службы. Подозрительного мужчину скрутили, а затем обыскали.
Взрывчатки или самодельной бомбы у него не нашли. Оружия при нем также не оказалось.
Также и подозрительного мужчины не оказалось документов. Каких-либо разъяснений своего поступка он не дал. Правоохранительные органы задержали его до выяснения всех причин произошедшего.