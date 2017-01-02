Теракт в Стамбуле мог совершить гражданин Киргизии или Узбекистана

Ответственность за нападение на ночной клуб взяла на себя террористическая организация ИГИЛ

Анкара, , 14:46 — REGNUM Правоохранительные органы Турции считают, что нападение на ночной клуб «Reina» в Стамбуле в новогоднюю ночь устроил гражданин Узбекистана или Киргизии. Об сегодня, 2 января, сообщает «CA-news» со ссылкой на турецкие СМИ.

По имеющимся у полиции данным, расстрелявший 39 посетителей развлекательного заведения террорист являлся активным сторонником группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

ИА REGNUM напоминает, что в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в Стамбуле произошел террористический акт — вооруженный автоматом мужчина в костюме Санта-Клауса ворвался в ночной клуб «Reina», убил охранника, после чего начал стрелять по находившимся в помещении клуба клиентам.

В результате нападения погибли 39 человек, в том числе 16 иностранных граждан, а также были ранены еще 69 человек. Предпринятые турецкими полицейскими и спецслужбами меры по розыску преступника пока не увенчались успехом.