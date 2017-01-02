В Сомали смертник врезался в блокпост африканских миротворцев
На данный момент нет информации о количестве погибших
Могадишо, 2 Января 2017, 13:02 — REGNUM
Мощный взрыв прогремел близ контрольно-пропускного пункта базы африканских миротворцев в сомалийской столице Могадишу 2 января, заявили в правоохранительных органах страны. Об это сообщает Reuters.
«Террорист-смертник врезался на заминированном автомобиле в блокпост базы миссии АМИСОМ», — отметил сотрудник полиции Абдикадир Хуссеин.
«На блокпосте работают силы безопасности Сомали, на данный момент рано говорить о численности погибших», — добавил он.
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