Понедельник, 02 Января 2017 года
14:02:02 МСК

В Сомали смертник врезался в блокпост африканских миротворцев

Происшествия
На данный момент нет информации о количестве погибших

Могадишо, 2 Января 2017, 13:02 — REGNUM  

Мощный взрыв прогремел близ контрольно-пропускного пункта базы африканских миротворцев в сомалийской столице Могадишу 2 января, заявили в правоохранительных органах страны. Об это сообщает Reuters.

«Террорист-смертник врезался на заминированном автомобиле в блокпост базы миссии АМИСОМ», — отметил сотрудник полиции Абдикадир Хуссеин.

«На блокпосте работают силы безопасности Сомали, на данный момент рано говорить о численности погибших», — добавил он.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война в Сомали
Главное сегодня
NB!
02.01.17
Илья КозыревСкандальное обращение президента Латвии к какому-то народу
РигаЛатвия Фашистские настроения в Латвии, Эстонии и Литве Политика
NB!
02.01.17
В новогоднюю ночь во Франции полиция задержала более 450 человек
ПарижФранция Новый год Происшествия
NB!
02.01.17
«Предел нагрузки на население и предел терпения практически исчерпан»
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
02.01.17
Олег АйрапетовКрымская война на окраинах России. Мобилизация
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
02.01.17
В новогоднюю ночь в США вандалы изменили надпись Hollywood на Hollyweed
Лос-АнджелесСША Вандализм Происшествия
NB!
01.01.17
Леонид НерсисянРоссийский истребитель 5-го поколения Т-50 ПАК ФА: проблемы и перспективы
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
01.01.17
Восточная редакция ИА REGNUMТурция вновь подверглась террористической атаке
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
01.01.17
Ирина Медведева, Татьяна ШишоваНКО и государственный суверенитет
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
01.01.17
Станислав СтремидловскийБитва прогнозов в Польше: экстрасенсы против политологов
ВаршаваПольша Главное о Польше Политика
NB!
01.01.17
Станислав ТарасовКонстантинопольские следы белой русской разведки. Очерк IХ
МоскваРоссия Исторические расследования Политика
NB!
01.01.17
Число жертв нападения на ночной клуб в Стамбуле достигло 39 человек
СтамбулТурция Стрельба в Турции Происшествия
NB!
01.01.17
Лариса Шилова, Юрий БаранчикКак была создана Беларусь и как она стала Советской
МинскБелоруссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
01.01.17
Портал IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2016 года
МоскваРоссия Кинопремьеры Культура
NB!
01.01.17
Индексация социальных выплат и пособий «замораживается»
МоскваРоссия Правительство России Общество
NB!
01.01.17
Назван самый популярный «вирусный» ролик на YouTube
МоскваРоссия Интернет Общество
NB!
01.01.17
Дед Мороз тариф не заморозил: что изменится в Петербурге с 1 января
Санкт-ПетербургРоссия Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Общество
NB!
01.01.17
РЖД: Новый год в поездах встретят около 60 тыс. человек
МоскваРоссия Новый год Общество
NB!
31.12.16
ИА REGNUM для Белоруссии: Новогоднее обращение Владимира Путина к России
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
31.12.16
Саркис ЦатурянАзербайджан идёт войной на Армению и Нагорный Карабах. Кому это выгодно?
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
31.12.16
Владимир Высоцкий, Алла КорниловаАвангард мировой науки: О механизмах биологической трансмутации изотопов
МоскваРоссия Научные открытия Наука
NB!
31.12.16
Кубинцы увидели «Неизвестную Россию»
ГаванаКуба Карибские острова Культура
NB!
31.12.16
«Называть Ницой писательницей — значит оскорблять Маршака и Барто»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Общество
ещё главное