В Сомали смертник врезался в блокпост африканских миротворцев Происшествия На данный момент нет информации о количестве погибших

Могадишо, , 13:02 — REGNUM Мощный взрыв прогремел близ контрольно-пропускного пункта базы африканских миротворцев в сомалийской столице Могадишу 2 января, заявили в правоохранительных органах страны. Об это сообщает Reuters. «Террорист-смертник врезался на заминированном автомобиле в блокпост базы миссии АМИСОМ», — отметил сотрудник полиции Абдикадир Хуссеин. «На блокпосте работают силы безопасности Сомали, на данный момент рано говорить о численности погибших», — добавил он.

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