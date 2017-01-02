Теракт в Ираке: Число жертв выросло до 17 человек

Багдад, , 12:23 — REGNUM

Число жертв теракта в пригороде иракской столице, осуществленного 2 января неизвестными, достигло 17 человек, сообщает Europe1.

Напомним, мощный взрыв сотряс пригорода Багдада Мадинат-эс-Садр. Заминированный автомобиль был припаркован на многолюдной площади. На данный момент ни одна организация не заявила о своей причастности к акту насилия.

Теракт произошел на фоне визита в страну главы Франции Франсуа Олланда, прибывшего ранним утром 2 января в Багдад. По словам Олланда, необходимость борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рамках возглавляемой США коалиции связана с предотвращением терактов на территории Франции.

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