В новогоднюю ночь во Франции полиция задержала более 450 человек
Также под новый год жгли автомобили
Париж, 2 Января 2017, 09:58 — REGNUM Во Франции полиция в новогоднюю ночь задержала более 450 человек. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Франции.
Сообщается, что в новогоднюю ночь по всей Франции сотрудники полиции задержали 454 человека. 301 из них был отправлен под стражу.
В целом МВД Франции уверяет, что новогодняя ночь прошла без серьезных нарушений.
При этом министерство сообщает, что в новогоднюю ночь были сожжены около 650 автомобилей. Поджог автомобилей — это такая форма протеста во Франции, распространенная в бедных кварталах.
Правопорядок на улицах в Франции в новогоднюю ночь обеспечивали сто тысяч полицейских.
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