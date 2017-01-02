Прогремел второй за последние пять дней взрыв на газопроводе в Азербайджане

Баку, , 09:15 — REGNUM На магистральном газопроводе в Баку (Азербайджан) прогремел взрыв. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщают азербайджанские СМИ.

Сообщается, что взрыв прогремел на территории поселка Сангачалы в 7:00 по московскому времени. На место взрыва прибыл личный состав и техника МЧС Азербайджана. Пожар, возникший после взрыва газопровода, удалось локализовать. Жертв в результате взрыва нет.

Стоит отметить, что это уже второй взрыв на газопроводе в Азербайджане за последние пять дней. На том же месте взрыв произошел 27 декабря 2016 года.

Государственная нефтяная компания Азербайджана уверяет, что оба взрыва носили техногенный характер.