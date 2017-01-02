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Начало года на Урале: «конец света» и слухи об отставке врио главы ГУФСИН

Происшествия
Как свердловчане встретили и провели первый день нового, но уже немного состарившегося года

Екатеринбург, 2 Января 2017, 09:20 — REGNUM  В Свердловской области новогодняя ночь и весь день 1 января прошли без серьёзных ЧП. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Погода благоприятствовала народному гулянию. В Екатеринбурге возле новогодней ёлки новый год встретили порядка пяти тысяч человек.

Но не обошлось и без ЧП. Так, в Дегтярске порядка двух тысяч человек в новогоднюю ночь остались без электричества. Была нарушена работа линии электропередачи 6 кВ. По резервной схеме потребителей запитали вновь, а к вечеру 1 января МЧС и электрики отчитались об окончании ремонтных работ.

Не обошлось и без слухов об отставках. Так, местные СМИ сообщили: врио главы Главного управления ФСИН России по Свердловской области Сергей Патронов с начала января отправлен в отпуск, из которого уже не выйдет. Как пишет Ura.Ru, дела уже переданы заместителю начальника Олегу Давиденко.

В самом ГУФСИН пока не комментируют эту информацию. Напомним, в женском следственном изоляторе Екатеринбурга в декабре с собой покончила сотрудница. Её коллеги сообщали о проблемах, которые она испытывала в последнее время, в том числе и с начальством.

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