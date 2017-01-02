По факту обрушения жилого дома в Казахстане возбуждено уголовное дело

Погибли девять человек

Караганда, Казахстан, , 08:35 — REGNUM По факту обрушения пятиэтажного жилого дома в поселке Шахан Карагандинской области Казахстана, где погибли девять человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 2 января, сообщает информационный портал informburo.kz.

Напомним, вечером 1 января часть пятиэтажного жилого дома в поселке Шихан обрушилась. По предварительным данным обрушение могло произойти из-за взрыва отопительного котла, расположенного в подвале дома.

Прибывшие на место спасатели извлекли из-под обломков дома девять трупов, в том числе троих детей. Два человека получили ранения. На место происшествия прибыл аким (губернатор) Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков.

По факту обрушения здания возбуждено уголовное дело.

Сейчас спасатели продолжают разбор завалов, чтобы добраться до котла в подвале. Это необходимо для проведения ряда экспертиз, которые помогут выявить причину обрушения здания.

Жильцы других подъездов частично обрушившегося дома эвакуированы и размещены у родственников. Семьям погибших будет оказана материальная помощь.