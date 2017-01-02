МВД Франции: в новогоднюю ночь сожжены 650 автомобилей

Париж, , 08:18 — REGNUM По данный министерства внутренних дел Франции в новогоднюю ночь в республике были сожжены около 650 автомобилей. Об этом накануне, 2 января, сообщает пресс-служба МВД Франции.

Отмечается, что в новогоднюю ночь 2016 года было сожжено только 602 автомобиля. При этом за последние пять лет тенденция все же оптимистичная — количество случаев поджога автомобилей сократилось на 20%.

В целом, МВД отмечает, что серьезных происшествий в новогоднюю ночь во Франции не было. Безопасность на улицах обеспечивали более ста тысяч полицейских.