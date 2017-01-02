В Казахстане обрушился жилой дом Происшествия Погибли девять человек

Караганда, Казахстан, , 07:48 — REGNUM В поселке Шахан Карагандинской области (Казахстан) произошло обрушение части жилого дома. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщают местные СМИ. Сообщается, что обрушение части пятиэтажного жилого дома произошло вечером 1 января. Из-под обломков здания спасатели извлекли девять тел погибших, в том числе троих детей. По предварительным данным, причиной обрушения здания мог стать взрыв отопительного котла, находившегося в подвале. В местную больницу доставлены двое пострадавших — мужчина и девочка. Идет расследование причин обрушения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.