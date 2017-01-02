МВД Франции: в новогоднюю ночь в стране было сожжено около 650 машин

Задержали около 450 человек. Но в целом ночь прошла без крупных инцидентов

Париж, , 04:58 — REGNUM Новогодняя ночь во Франции не прошла без ряда неприятных инцидентов. Злоумышленники сожгли около 650 автомобилей во время празднования Нового года. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики.

В МВД Франции уточнили, что в 2017 году количество сожженных машин в очередной раз доказало, что этот феномен, каким бы неприемлемым он ни был, продолжает существовать. Было уничтожено огнем около 650 автомобилей. В то время как в прошлом году — 602 машины.

Однако, как отметили в министерстве, в целом тенденция все же идет на спад. Так как за последние пять лет число сожженных в новогоднюю ночь автомобилей сократилось на 20%.

Вообще в ночь с 31 декабря на 1 января безопасность на улицах Франции обеспечивали в общей сложности более ста тысяч представителей полиции, жандармов, пожарных и других правоохранителей. В итоге ночь прошла без крупных инцидентов.

Но некоторые случаи напряженности все же были отмечены. За ночь было задержано около 450 человек, 300 из которых оставили под стражей.