Пожар в Волгограде: погибли три человека

Еще один находится в реанимации

Волгоград, , 02:23 — REGNUM В одном из многоквартирных домов в Волгограде в результате пожара, произошедшего в 1 января, погибли три человека. Как сообщили в пресс-службе СК России по Волгоградской области, пожар произошел в доме на улице Саушинской.

В сообщении отмечается, что во время ликвидации возгорания были обнаружены тела троих человек. По словам свидетелей произошедшего, жильцы дома, в котором произошла трагедия, «злоупотребляют спиртными напитками».

В пресс-службе сказали, что по факту пожара организована доследственная проверка. Причины возгорания установит испытательная пожарная лаборатория.

Согласно данным СК России по Волгоградской области, пожар произошел 1 января около 19:00 в квартире на первом этаже. В квартире было деревянное покрытие, поэтому пламя быстро перекинулось на второй этаж дома. Ликвидировать огненную стихию удалось спустя полтора часа после ее начала.

В результате произошедшего погибли трое: мужчина и женщина, жившие на первом этаже, и еще один человек со второго этажа. В реанимацию попал еще один жилец дома.