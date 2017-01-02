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В новогоднюю ночь в США вандалы изменили надпись Hollywood на Hollyweed

Происшествия
Злоумышленников разыскивает полиция

Лос-Анджелес, США, 2 Января 2017, 00:28 — REGNUM  В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) на холме Маунт-Ли неизвестные испортили знаменитую американскую достопримечательность — знак Hollywood. Злоумышленники завесили баннером две 13-метровые буквы, изменив название на Hollyweed (святая марихуана). Об этом в воскресенье, 1 января, сообщило издание The Los Angeles Times.

В полиции сказали, что этот инцидент, безусловно, является нарушением закона. В связи с чем начато расследование случившегося, вандалов ищут. Пока у полиции нет подозреваемых. Однако нарушителю грозит обвинения в проникновении на охраняемую территорию и порчу общественного имущества.

В то же время телеканал АВС отмечает со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса, что камеры наружного наблюдения засняли проникновение неизвестного на закрытую территорию. Произошло это в новогоднюю ночь. Злоумышленник использовал черную ткань или краску для изменения Hollywood в Hollyweed.

Сейчас знак выглядит по-прежнему. Городские службы вернули ему оригинальное написание.

Как пишет The Los Angeles Times, действия нарушителя могут быть связаны с тем, что жители Калифорнии на состоявшихся в ноябре всеобщих выборах проголосовали за легализацию использования марихуаны на территории штата в рекреационных целях.

Знаменитая на весь мир надпись была установлена еще в 1923 году. Изначально знак был создан лишь в качестве рекламы новых жилых кварталов на холмах над районом Голливуд. Однако позже приобрел всемирную известность благодаря тому, что стал фирменным знаком американской киноиндустрии. Он установлен на высоте в 491 метр над уровнем моря.

Отмечается, что надпись довольно часто становилась объектом шуток и вандализма. Его не раз реставрировали и в итоге поставили под охрану современной систему безопасности.

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Вандализм
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