В Казахстане обрушилась часть жилого многоэтажного дома

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели

Астана, , 22:40 — REGNUM В Карагандинской области Казахстана обрушилась часть жилого многоэтажного дома. Об этом, как передает Tengrinews. kz, заявил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД страны Руслан Иманкулов.

По его словам, инцидент произошел 1 января в посёлке Шахан.

«На данный момент спасено 4 человека, из них двое детей, — сообщил Иманкулов. — По имеющейся информации, под обрушившимися конструкциями есть жильцы дома. Обнаружен один погибший в результате обрушения».

В настоящее время на месте ЧП работают спасатели.

«Задействовано порядка 70 человек и 16 единиц техники, — говорит он. — Причина происшествия устанавливается».